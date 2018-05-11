Пучдемон назвал нового кандидата на пост главы Каталонии

Экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, в которой объявил о выдвижении Кима Торры на пост главы автономного сообщества от партии «Вместе за Каталонию» (JxCAT).

В ролике Пучдемон выразил сожаление в связи с тем, что испанское правительство не позволило ему вновь занять должность главы региона, и заявил, что «продолжит отстаивать свои права».

Из Берлина экс-глава Каталонии обратился к своим сторонникам с призывом поддержать кандидатуру Торры и продолжать формирование регионального правительства во избежание проведения новых выборов. В то же время, Пучдемон заявил, что для Каталонии этот этап – промежуточный.

Бывший председатель Òmnium Cultural Ким Торра – уже четвёртый кандидат, выдвигаемый на пост главы Каталонии, после самого Пучдемона, Жорди Санчеса и Жорди Турула, которые не могут претендовать на эту должность. Заседание по назначению председателя правительства автономного сообщества предварительно намечено на 14 мая.

Торра, со своей стороны, заявил, что со всей «ответственностью и желанием служить стране» принимает предложение Пучдемона, которого он также назвал «легитимным президентом» правительства Каталонии.