Испания призывает Израиль к "пропорциональному использованию силы"

Испанские власти призывают все стороны конфликта в секторе Газа к сдержанности, а Израиль, в частности, к "пропорциональному использованию силы".

Как сообщает РИА Новости, акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

"Правительство Испании призывает израильское правительство к пропорциональному использованию силы", — говорится в сообщении МИД Испании.

Мадрид призывает стороны конфликта к "безотлагательной сдержанности", чтобы "избежать любых действий в ближайшие дни, которые приведут к большему числу жертв среди гражданского населения".

Правительство Испании заявляет, что поддерживает "стремление Израиля жить в безопасности и палестинцев — на собственное государство и считает, что разрешение путем создания двух государств, Израиля и Палестины, в рамках безопасных границ, лучший способ осуществить эти намерения". Мадрид призывает к скорейшему возобновлению мирных переговоров между двумя сторонами при поддержке международного сообщества.

Центральным вопросом переговоров должен стать статус Иерусалима. Испания вновь заявила, что на сегодняшний день не планирует переносить свое посольство в Иерусалим, следуя резолюциям ООН, в частности резолюции 478 Совета Безопасности.