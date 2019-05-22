Каталонские политзаключенные стали депутатами

Четыре каталонский политика, заключенные под стражу по обвинению в проведении незаконного референдума о независимости региона, были доставлены в конгресс депутатов для получения мандатов. Ещё один заключенный был доставлен в сенат - для получения мандата сенатора.
Они были избраны в парламент 28 апреля. Политики получали мандаты под надзором полиции. Скоро начнутся заседании парламента и заключенные смогут на них присутствовать - тоже в сопровождении полицейских. После заседаний их будут отвозить обратно в тюрьму.Темы: Политика Барселона