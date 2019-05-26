В Испании проходят европейские, региональные и муниципальные выборы

Региональные, муниципальные и европейские выборы проходят в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск).
Правом голоса в стране обладают около 37 млн человек, отмечает ТАСС. Как сообщили в МВД королевства, приблизительно 93 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется вскоре после закрытия участков.
Голосование проходит всего через месяц после досрочных всеобщих выборов в Испании, по итогам которых победу одержала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса. 21 мая состоялись учредительные заседания обеих палат парламента страны. Ожидается, что голосование по кандидатуре будущего премьера состоится в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента) в начале июля.
Несмотря на победу, социалисты не получили абсолютное большинство в 350-местном Конгрессе. Это значит, что для утверждения Санчеса премьером ИСРП будет нужна поддержка других партий.Темы: Политика