Каталонские политики вернулись в Барселону без Пучдемона

Отстраненный от должности глава каталонского правительства Карлес Пучдемон не вернулся в Барселону из Брюсселя вместе со своими коллегами. Как сообщают испанские СМИ в среду, в столицу Каталонии прилетели бывший глава совета внутренних дел Каталонии Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса. Пучдемона с ними не было.

Ранее сообщалось, что Пучдемон должен вернутся в Барселону в ночь на среду. Политик покинул Испанию тайно и, добравшись до Бельгии, сначала встретился там со своим адвокатом, а затем устроил пресс-конференцию. На ней Пучдемон заявил, что вернутся в Испании только после того, как получит «гарантии».