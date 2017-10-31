Прокуратура Испании: Джулиан Ассанж и Йоко Оно неслучайно поддерживали каталонских сепаратистов

Об этом говорится в иске, представленном 30 октября Генеральной прокуратурой, против президента и членов каталонского правительства, которые обвиняются в призывах к мятежу, бунте и хищении имущества.

Прокуратура выделяет три этапа развития сепаратистского процесса. Первый, подготовительный этап продолжался на протяжении двух лет с 2015 года. Подготовка включала в себя, в том числе, проведение международной кампании по созданию благоприятного имиджа Каталонии, который противопоставлялся остальной Испании, что позволило бы впоследствии оправдать перед мировой общественностью проведение референдума и провозглашение независимости. Для этого активно использовался интернет и социальные сети. Обвинители считают, что к этому процессу были привлечены известные личности мирового масштаба - такие, как основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и вдова Джона Леннона Йоко Оно. Для продвижения каталонского имиджа также был заключен договор с консалтинговой компанией, при посредничестве которой появились соответствующие публикации в американских СМИ. Кроме того, была создана ассоциация Diplocat, позиционировавшая себя как дипломатическая группа. Только в 2017 году на её поддержание из бюджета Каталонии было выделено два миллиона евро.

Также в прокуратуре отмечают, что в рамках этой кампании в Каталонии было создано внешнее ведомство, которому удалось открыть дипломатические миссии по меньшей мере в девяти странах: Бельгии, США, Франции, Соединённом Королевстве, Германии, Австрии, Италии, Португалии и Дании. В планах каталонского правительства было открыть к концу текущего года 17 представительств.