Власти Испании заблокировали сайт Пучдемона и его команды

Спустя четыре дня после реализации на практике 155-й статьи Конституции, установившей в Каталонии прямое управление, власти Испании отключили сайты отправленного в отставку правительства и его бывшего главы Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает газета 20 Minutos со ссылкой на каталонскую радиостанцию Rac1.

На данный момент доступ к страницам govern.cat и president.cat заблокирован. Впрочем, сайт Женералитата продолжает свою работу. На этом портале публикуется полезная информация о погоде и состоянии дорожного движения, а также о самых востребованных бюрократических процедурах.