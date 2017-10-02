Испанский премьер пересядет в автомобиль за полмиллиона евро

Государственный автопарк Испании пополнился новым транспортным средством, которое может прийти на смену нынешнему официальному автомобилю премьер-министра. Как сообщает газета ABC, на сайте "Платформа государственных тендеров" были опубликованы сведения о покупке новой машины за 498 042,04 евро у группы компаний Volkswagen.

Седан Audi, на котором Мариано Рахой до настоящего времени совершал официальные поездки, использовался еще его предшественниками Хосе Марией Аснаром и Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Машина была куплена в 2001 году. На данный момент ее возраст на 4 года превышает средний возраст испанского автопарка, а пробег составляет 272 700 километров. В силу возраста и интенсивности эксплуатации ремонт автомобиля стал экономически нецелесообразным.

Источники в государственном автопарке отказались от комментариев по поводу приобретенной недавно машины, однако с большой долей вероятности речь идет о новом Audi A8 L Security, бронированном седане представительского класса. Производитель называет ее "самым безопасным Audi за всю историю". Модель является полноприводной и выпускается с двумя двигателями – TFSI V8 объемом 4 литра и мощностью 435 лошадиных сил или W12 FSI мощностью в 500 "лошадей". Максимальная скорость ограничена до 210 км/ч.

Автомобили Audi доказали свою надежность и эффективность при перевозке испанских VIP-персон: так, в 1995 году машина, на которой ехал возглавлявший на тот момент оппозицию Хосе Мария Аснар, защитила своего пассажира от устроенного террористами ЭТА взрыва, когда 40 килограммов взрывчатки сдетонировали в нескольких метрах от правительственного автомобиля.

Кроме того, региональные лидеры также чаще всего выбирают именно Audi. В прошлом году глава каталонского правительства Карлес Пучдемон смог лично убедиться в надежности своей машины, когда на трассе Жирона-Барселона в нее отлетело колесо грузовика. В ходе происшествия никто не пострадал.