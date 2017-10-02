90% участников референдума проголосовали за отделение Каталонии

Власти Каталонии заявили, что референдум состоялся: проголосовать смогли 2,3 млн человек, из которых 90% поддержали отделение от Испании. Явка составила 42%.

Представитель автономного правительства Жоржи Туруль отметил, что только 7,8% из 2262424 проголосовавших каталонцев сказали «нет» независимости. Еще 2% бюллетеней оказались пустыми, а остальные были испорчены. Впрочем, такой разрыв объясняется тем, что в голосовании принимали участие именно сепаратистски настроенные жители Каталонии. Если бы референдум был одобрен Мадридом, в нем смогли бы принять участие 5,3 млн человек. Между тем основатель Wikileaks Джулиан Ассанж утверждает, что правоохранительные органы изъяли около 700 тысяч уже заполненных бюллетеней.

В день выборов в Каталонию были стянуты 12 тысяч сотрудников правоохранительных органов. По данным Туруля, они заблокировали в общей сложности 400 избирательных участков. Пришедшие проголосовать люди пытались прорваться к урнам, в результате чего по всей Каталонии вспыхивали конфликты. По информации департамента здравоохранения Каталонии, пострадали 844 человека, из них 128 госпитализированы.

Кроме того, травмы получили 33 агента полиции и Гражданской гвардии. Власти Каталонии назвали действия правоохранительных органов неоправданно жесткими и пригрозили завалить Мадрид международными судебными исками.

Между тем премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что никакого референдума о независимости Каталонии не было, так как он заранее был признан антиконституционным и незаконным. «Мы сделали то, что должны были сделать», - добавил он.