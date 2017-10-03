Мадуро: Рахой ответит за насилие в Каталонии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил солидарность с пострадавшими в результате столкновений в Каталонии в воскресенье и предупредил главу испанского правительства Мариано Рахоя о том, что ему придётся ответить перед мировым сообществом за насилие.

Мадуро во время своей еженедельной программы на венесуэльском телевидении также выразил уверенность в том, что этот день войдёт в историю борьбы за демократию каталонского народа и народов мира и обвинил Рахоя в чрезмерно жестоких мерах. Венесуэльский президент подчеркнул, что Каталония имеет право на демократию, мир и свободу.

В свете каталонского кризиса Мадуро также обратился к июльским событиям, когда оппозиция организовала в Венесуэле всеобщий референдум. Лидер южноамериканской страны попытался обернуть случившееся в свою пользу, рассуждая на тему свободы волеизъявления: «Кто же диктатор? Николас Мадуро, который выступил в защиту незаконного, неконституционного плебисцита, или Мариано Рахой, который предпочёл кровь, дубинки, побои и репрессии против благородного народа?».