Испанские социалисты не исключают досрочных выборов

Если Испанской социалистической рабочей партии, победившей на выборах 28 апреля, и коалиции Unidas Podemos не удастся договорится о формировании правительства, в стране пройдут досрочные выборы. Времени осталось мало - до 23 сентября.
«На сегодняшний день соглашение невозможно», - утверждает представитель социалистов Адриана Ластра. Она обратилась к членам коалиции Unidas Podemos с призывом «подумать». «Им надо решить, хотят ли они создать прогрессивное правительство или опять станут мешать и обрекут всех на очередные выборы», - заявила она.
По ее словам, социалисты всегда готовы к переговорам.Темы: Политика