Банк Испании отрицает, что власти Венесуэлы переводят через него крупные суммы

Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе банка. В понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что правительство Венесуэлы пользуется услугами Банка Испании для осуществления международных финансовых переводов в условиях действия американских санкций, когда многие банки отказываются от работы со счетами венесуэльских властей. По данным Bloomberg, Центральный банк Венесуэлы рекомендует своим партнерам осуществлять трансакции через Банк Испании, при этом предупреждает, что из-за тщательных проверок они занимают не менее месяца.

"Счет, о котором идет речь в новости, лишь позволяет осуществлять переводы из и в Центральный банк Венесуэлы. Он был открыт несколько лет назад. Это один из счетов, которые ряд центральных банков имеют в Банке Испании", — заявили в пресс-службе.

По словам представителей банка, сумма на этом счете "сравнительно маленькая" и "значительно не изменилась за последний год".

"В основном его используют для того, чтобы оплачивать обычные расходы дипломатической деятельности между странами и наднациональных организаций, чтобы доводить фонды до их офисов в Венесуэле, поскольку они не могут использовать коммерческие банки", — пояснил источник.