Мадрид отказался экстрадировать экс-главу военной разведки Венесуэлы

"Cекция 3 Уголовной палаты Национального суда отказала в экстрадиции генерала Уго Армандо Карвахаля, запрошенной Соединенными Штатами за преступления в наркоторговле. Вследствие этого судьи постановили освободить его. Вердикт будет обнародован завтра", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Национальная полиция Испании задержала Карвахаля в апреле этого года, когда он выходил из дома в Мадриде, где живет его сын.

В ходе слушаний, состоявшихся на прошлой неделе, адвокаты Карвахаля выступили против экстрадиции. По их мнению, США добиваются его выдачи, чтобы получить доступ к государственным секретам Венесуэлы. Кроме того, по словам защиты, США не обладают достаточными юридическими полномочиями для проведения разбирательств по тем преступлениям, в которых его обвиняют.

В США против бывшего главы разведки ведутся два судебных дела по обвинениям в наркотрафике, связях с колумбийской группировкой FARC и владении оружием. В частности, в запросе на экстрадицию говорится, что Карвахаль был связан с попыткой отправки 5,6 тысячи килограммов кокаина в США на самолете, который вылетел из Венесуэлы, но после аварии был вынужден приземлиться в Мексике. Дела против Карвахаля рассматривают два американских суда - в Майами и Нью-Йорке.

Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды - в 2004-2011 и в 2013-2014 годах.