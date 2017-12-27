Испания выводит дополнительные полицейские силы из Каталонии

Министерство внутренних дел Испании отзывает на этой неделе всех сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии, которые были направлены в Каталонию перед незаконным референдумом 1 октября. Дополнительные полицейские силы полностью покинут автономную область к 30 декабря.

Вывод полицейских сил касается сотрудников, которые были размещены на кораблях Rhapsody и Azzurra в порту Барселоны, а также в отелях и военных частях. Таким образом, к концу недели в автономной области останутся лишь сотрудники местной полиции и Гражданской гвардии Каталонии. Также в регионе продолжат работу подразделения особого назначения, которые по необходимости направляются в Каталонию для обеспечения безопасности.

Как сообщает 20 minutos, по неофициальным данным, общее число агентов в рамках операции «Коперник» в некоторые моменты достигало 20 тысяч человек.

Операция подверглась критике со стороны профессиональных объединений и ассоциаций, которые указывали на ненадлежащие условия проживания сотрудников полиции, в особенности, на кораблях.