Барселона и Таррагона могут отделиться от Каталонии?

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стала Табарния – регион, который гипотетически мог бы объединить Барселону и Таррагону, оставив их в составе Испании в случае отделения от нее Каталонии. Соответствующая петиция на сайте Change.org набрала уже более 15 000 подписей.

Дебаты разгорелись с новой силой в свете прошедших 21 декабря выборов. Партия Ciudadanos одержала в них победу по количеству голосов, однако сформировать правительство ей не удастся, так как сторонники независимости по-прежнему обладают большинством мест в парламенте региона.

Авторами идеи о создании Табарнии стали члены организации Barcelona is not Catalonia, которая выступает против отделения Каталонии от Испании. В августе они представили карту с 10 комарками, которые вошли бы в состав новой автономии. Ее территория при этом была бы поделена на зоны: район влияния Барселоны Альта-Табарния и район влияния Таррагоны Баха-Табарния. Активисты также создали флаг, сочетающий в себе символы двух вышеупомянутых провинций.

В свете разгоревшейся в социальных сетях полемики лидер Ciudadanos в регионе Инес Арримадас отметила, что «националисты выступают в защиту единой Каталонии, но сталкиваются с собственными противоречиями», в то время как ее партия поддерживает идею «Каталонии внутри Испании и ЕС, где соблюдались и уважались бы принципы многообразия и различия». В свою очередь, политик Габриэль Руфиан написал ироничное сообщение «Правительство Табарнии желает вам счастливого 1962 года» и сопроводил пост фотографией пресс-секретаря Ciudadanos в Конгрессе Хуана Карлоса Гирауты в окружении журналистов.