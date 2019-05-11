Экс-лидер испанских социалистов Рубалькаба скончался в 67 лет

Бывший генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии Альфредо Перес Рубалькаба скончался после перенесенного инсульта в минувшую пятницу в госпитале Puerta de Hierro в Мадриде. Политику было 67 лет. В стране объявлен траур, приспущены флаги.

Рубалькаба занимал в правительстве Сапатеро должность министра внутренних дел, а до этого возглавлял Министерство образования и науки. С октября 2010-го по июль 2011-го был первым вице-премьером Испании. На парламентских выборах 2011 года социалисты во главе с Рубалькабой были главными конкурентами команды Рахоя, но в результате получили лишь треть всех мест.