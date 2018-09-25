Испания выразит протест из-за оскорблений в адрес Сапатеро со стороны ОАГ

Испанское правительство собирается направить ноту в Организацию американских государств, в связи с оскорблениями, прозвучавшими из уст генерального секретаря организации Луиса Альмагро в адрес бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Об этом журналистам рассказал Министр иностранных дел Жозеп Боррель в ходе беседы в представительстве Испании при ООН.

Протест будет выражен в форме дипломатической ноты от имени испанского посланника при ОАГ, где Испания обладает статусом постоянного наблюдателя.

В испанском правительстве уже выразили своё возмущение по поводу бестактных высказываний Альмагро, который в интервью телеканалу NTN24 заявил, что у Сапатеро «большая проблема с пониманием» и «ему необходимо по семь раз объяснять». Он также посоветовал испанскому политику «не быть дураком». Такие слова прозвучали из уст главы международной организации, в связи с недавним выступлением Сапатеро, в котором он связал эмиграцию венесуэльцев с санкциями со стороны США и других стран. Он также критиковал Альмагро за защиту возможного военного вмешательства в южноамериканской стране.