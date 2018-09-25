Испанцы не доверяют ни одной партии в вопросах борьбы с коррупцией

Коррупция продолжает оставаться самым актуальным вопросом для испанских политических партий, хотя жители страны не верят, что какое-либо объединение сможет справиться с ней.

Такие данные представила компания Metroscopia по результатам опроса, который охватывал разные составляющие имиджа политических партий.

25% опрошенных испанцев заявили, что ни одна партия не способна побороть коррупцию. В то же время 23% верят в успех партии Ciudadanos на этом поприще, а 21% – в коалицию Unidos Podemos. На правящую Социалистическую рабочую партию Испании рассчитывают лишь16% респондентов, к Народной партии доверия в этом вопросе у испанцев почти нет.

По совокупности показателей, лучшую оценку жители Испании дали социалистической партии (26%). За ней следуют Ciudadanos (21%), Unidos Podemos (20%). Народная партия отметилась самыми низкими оценками почти по всем показателям, включая открытость к диалогу, компетентность в таких вопросах как борьба с неравенством или коррупцией, доверие и представительство.

Отмечается, что по прошествии 100 дней с момента вступления в должность премьер-министра Испании Педро Санчеса, имидж социалистов не только не ухудшился но и стал немного лучше. Они обгоняют почти по большинству показателей остальные объединения.