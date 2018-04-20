Испания и Венесуэла налаживают отношения

Испания и Венесуэла достигли договорённости о возвращении послов в целях восстановления каналов дипломатической связи между двумя правительствами при условии соблюдения международного права и взаимного уважения.

В совместном коммюнике Министерство иностранных дел и сотрудничества Испании и Министерство иностранных дел Венесуэлы заявили о начале «процесса нормализации дипломатических отношений на благо граждан, связанных тесными узами, которые должны быть сохранены».

Отношения между Мадридом и Каракасом ухудшились после того как Евросоюз ввёл санкции против ряда венесуэльских чиновников. В конце января из Испании и Венесуэлы были выдворены послы двух стран.

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность к урегулированию двусторонних отношений. Кроме того, в Мадриде состоялась встреча представителей внешнеполитических ведомств двух стран, на которой обсуждалась необходимость нормализации двустороннего диалога.