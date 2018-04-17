Премьер Испании: удар по Сирии оправдан и легитимен

Рахой назвал «легитимной» операцию в Сирии, проведённую коалицией во главе с США, а также отметил, что она соразмерна «жестокости сирийского режима". Председатель испанского правительства заявил, что химическая атака, ставшая поводом для бомбардировки, является преступлением против человечества. По словам Рахоя, Испания ищет способы остановить атаки против беззащитного населения в Сирии.

Такое заявление глава правительства Испании сделал, выступая перед журналистами в Саморе, где он принял участие в конференции Народной партии.

Рахой также добавил, что совместная операция коалиции была направлена на ограничение возможностей сирийского режима «совершать новые атаки против населения».

В результате операции, осуществлённой при поддержке Франции и Соединённого Королевства, пострадали три человека, уточняют испанские СМИ.