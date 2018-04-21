Баскские террористы извинились за свои преступления

Заявление, в котором ETA просит прощения у пострадавших, было опубликовано в газетах Gara и Berria за две недели до намеченного объявления о самороспуске организации. В нём представители группировки раскаялись в том, что нанесли «необратимый вред», и обратились с извинениями к тем, кто «не принимал открытого участия в конфликте», включая погибших и раненых, жертв похищений и жителей страны, которые были вынуждены эмигрировать. По их словам «всё это не должно было произойти и не должно было продолжаться столько времени».

На протяжении 50 лет вооружённой деятельности, направленной против испанских властей, террористы совершили более 2,4 тысяч атак, том числе против сотрудников Гражданской гвардии, национальной и автономной полиции. Испанский суд вынес приговоры по 546 преступлениям, совершённым членами ETA.