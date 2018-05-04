ETA официально прекратила существование

Письмо было разослано в среду, 2 мая, в различные органы и политические учреждения Испании. В нём ETA сообщает о своём решении прекратить деятельность и ликвидировать организацию. Таким образом, террористическая группировка завершила процесс, начатый в 2010 году. В письме также были отмечены важные этапы на пути к мирному разрешению конфликта, включая международную конференцию 2011 года в Сан-Себастьяне и начало процедуры разоружения в 2013 году.

Кроме того, ETA заявила о прекращении политической активности. Бывшие террористы также призвали к разрешению конфликта, подчеркнув, что «все несут ответственность за будущее».