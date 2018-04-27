Рахой: Сифуэнтес поступила правильно, подав в отставку

Председатель испанского правительства Мариано Рахой заявил в среду, что Кристина Сифуэнтес, покинувшая пост главы Мадридского сообщества, «сделала то, что должна была», и он, со своей стороны, «был обязан в этой ситуации» принять её отставку.

По информации 20 minutos, Рахой отдал приказ о том, чтобы Сифуэнтес подала в отставку до пленарного заседания Конгресса по вопросу внесения изменений в проект бюджета. Сообщается, что лидер Народной партии дал соответствующие указания министру обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, которая также является генеральным секретарём политического объединения, и генеральному координатору партии Фернандо Мартинесу-Маильо.

Сифуэнтес публично объявила о своей отставке незадолго до начала заседания в парламенте.

Рахой, комментируя её отставку, добавил, что Народная партия открывает «новый этап» для Мадридского сообщества, и выразил надежду на то, что подобное «больше не повторится».