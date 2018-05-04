Премьер Испании не верит в прекращение деятельности ETA

Рахой заявил, что все действия, которые предпринимает организация в последнее время, представляют собой ни что иное как «пропаганду» и призвал «не поддаваться обману».

Испанский премьер сделал такое заявление в ходе выступления на открытии подразделения Гражданской гвардии в Логроньо, на котором также присутствовал министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо.

Рахой также подчеркнул, «что бы ETA ни делала», она не сможет избежать наказания за свои преступления. По его словам, «единственная антитеррористическая политика, которая будет проводиться в будущем, будет заключаться в применении закона». Глава правительства также отметил, что проект ETA был «полным провалом», а также заверил, что члены организации ничего не добьются своей пропагандистской деятельностью.