Рахой требует создать в Каталонии жизнеспособное правительство

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что происходящее в Каталонии представляет угрозу для экономического прогресса в Испании и потребовал создать жизнеспособное правительство, которое будет соблюдать закон, и будет способно к «серьёзному» диалогу.

В ходе своего выступления в Виго на открытии Генеральной ассамблеи Общества предпринимателей Галисии премьер-министр выразил надежду на то, что ситуация в Каталонии нормализуется по всем направлениям: в политике, экономике и социальной сфере. От имени центрального правительства Рахой пообещал сделать всё возможное, чтобы урегулировать разногласия, но предупредил, что от каталонской стороны требуется подкреплять заявления действиями.

Глава испанского правительства подчеркнул при этом, что соблюдение закона является «базовым принципом», закреплённым в конституции страны, а также одной из «фундаментальных ценностей», на которых строится Европейский союз.