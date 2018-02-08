Движение Табарния выходит на улицы

Табарния получила популярность среди пользователей Интернета, благодаря своему подходу к защите идеи единой Испании через иронию и сатиру. Как пояснили представители Табарнии, манифестация в Барселоне представляет собой выступление за «права, свободы, честь и достоинство». Акция начнётся с возложения цветов к памятнику Рафаэлю Касанова, после чего участники пройдут маршем до площади Сан-Жауме.

Табарния – виртуальная автономная область, которая охватывает значительную часть Барселоны и Таррагоны. Самопровозглашённый «президент Табарнии в изгнании» Альберт Боаделья заявляет, что Табарния олицетворяет силы сопротивления, противостоящие сепаратистской «эпидемии». Боаделья отмечает, что юмор – отличное «противоядие» против фундаментализма. Он также подчёркивает, что политические партии не имеют ничего общего с Табарнией, и платформа стремится к тому, чтобы как можно больше граждан могли чувствовать себя табарнийцами. Движение предполагает широту идеологических взглядов, исключение составляет лишь национализм.

Глава виртуального региона также назвал «безумием» ту ситуацию, в которой находится регион, заявив, что она может вылиться в «галопирующее обеднение сообщества» и в течение нескольких лет может превратить Каталонию в страну «третьего мира».