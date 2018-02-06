Рахой требует от каталонских сепаратистов выдвинуть законного кандидата

Глава испанского правительства Мариано Рахой призвал сепаратистов разобраться со сложившейся в Каталонии ситуацией, и выдвинуть кандидата на пост председателя регионального правительства, который «смотрел бы на вещи по-другому» и соблюдал закон.

Председатель правительства Испании коснулся политической обстановки в Каталонии в ходе выступления на конференции в Кордобе, организованной Народной партией.

Рахой выразил надежду на то, что новый кандидат на пост главы Каталонии будет понимать, что соблюдение закона является обязанностью главы региона и неотъемлемой составляющей демократических, цивилизованных и развитых стран, к числу которых принадлежит Испания.

Премьер-министр также отметил, что правительство Испании не поддалось на «шантаж» и что это признал даже экс-президент каталонского правительства, ссылаясь на попавшую в СМИ личную переписку Карлеса Пучдемона. Кроме того, Рахой подчеркнул, что испанская Конституция наделена инструментами защиты от посягательств и нынешнее правительство готово их использовать.