Дональд Трамп примет испанского премьера Мариано Рахоя в конце сентября

По предварительным данным, в ближайшее время президент США Дональд Трамп примет в Белом доме испанского премьер-министра Мариано Рахоя, сообщает газета ABC со ссылкой на "достоверные источники". С большой долей вероятности первая формальная встреча лидеров двух стран произойдет 25 и 26 сентября. Ранее Рахой и Трамп поприветствовали друг друга 25 мая в Брюсселе, где проходил саммит НАТО. Они провели краткую беседу, после чего в профиле испанского премьера в Twitter появился их снимок с подписью "США и Испания ведут сотрудничество с целью обеспечения безопасности и благоденствия". Этой встрече предшествовали два телефонных разговора, 12 декабря 2016 года и 7 февраля 2017-го. Источники в правительстве заверили, что тон их был "сердечным".

Трамп примет Рахоя быстрее, чем его предшественник Барак Обама, встретившийся с испанским лидером только в январе 2014 года, спустя более чем два года с момента вступления последнего в должность премьера. Несмотря на это, Обама крайне высоко оценил усилия по выводу Испании из кризиса, приложенные правительством Рахоя, и экономические достижения последних лет.

Рахой посетит Вашингтон всего за несколько дней до референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября, поэтому не исключено, что президент США выскажется в пользу территориальной целостности Испании, как это сделал его предшественник. Основными темами встречи станут состояние двусторонних отношений между странами и некоторые вопросы международной политики, которые 29 июня в Вашингтоне обсудили министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В их числе – война в Сирии и борьба с терроризмом, а также отношения с ЕС и Мексикой и сложная ситуация в Венесуэле.

По сведениям вышеупомянутых источников, Рахой намерен выразить готовность Испании и впредь оставаться надежным союзником США. В рамках сотрудничества между странами совместная военно-морская база в андалусской Роте приняла четыре ракетных эсминца в рамках программы противоракетной обороны НАТО, а на базе в Мороне-де-ла-Фронтера разместились пехотинцы, которые войдут в состав отряда быстрого реагирования в случае гипотетического кризиса в Африке.