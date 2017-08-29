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          Новости Испании » Новости » Политика » Премьер Испании призвал главу Каталонии отказаться от планов по выходу из состава страны

          Премьер Испании призвал главу Каталонии отказаться от планов по выходу из состава страны

          21:39 29.08.2017

          В ходе прошедшего в Галисии собрания по случаю начала очередного политического сезона премьер-министр Испании Мариано Рахой ответил на заявления главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона изданию Financial Times, сообщает издание ABC. Рахой вновь призвал коллегу отказаться от «планов по разделу и радикального подхода», против которого выступает «основная часть представителей каталонского общества». «Это решение – не в наших руках, но в наших руках защитить национальный суверенитет и принципы законности как в Испании, так и в Каталонии, что правительство и намерено сделать», - отметил премьер.

          В своей речи Рахой упомянул и недавние теракты в Барселоне и Камбрильсе. «Это были очень трудные для всех дни, и откуда бы они ни были родом, наши жертвы – это наши жертвы, и подчеркнуть их важность значит подчеркнуть важность человечества перед лицом терроризма», - заявил он. Он также отметил, что гордится своим участием наряду с королем в марше, прошедшем в каталонской столице в минувшие выходные. «Мы выразили свою поддержку жертвам терроризма и солидарность со всеми разумными, умеренными и уважающим других каталонцами, а оскорблений мы просто не услышали», - подчеркнул политик, имея в виду тот факт, что сепаратисты освистали их во время манифестации. 

          В этом контексте Рахой подчеркнул важность совместных усилий политических партий в борьбе с угрозой терроризма. «Жертвы и все испанское общество заслуживают нашего единства, и оно необходимо нам для того, чтобы дать судьям, полиции и прокурорам лучшие инструменты для выполнения их работы», отметил премьер. «Если убийцы меняют свои методы и стиль поведения, мы как правовое государство должны сделать то же самое, и для этого нам необходимо единство в парламенте», - считает политик. Это заявление стало своего рода камнем в огород левых, которым он напомнил, что «политиков не может объединять только боль – их должно также объединять стремление к продолжению борьбы с угрозой». «Единственные, кто ответственен за преступление, - это террористы, и больше никто», - отрезал Рахой, положив тем самым конец полемике о существующей социально-экономической модели и провоцируемом ею неравенстве как о причине джихадизма. 

          Глава правительства также упомянул и нападения радикальных левых на туристов в нескольких городах Испании, произошедшие этим летом. «Сейчас новая политика заключается в атаках на туризм, хотя в нашей стране этот сектор создает рабочие места для более чем двух миллионов человек», - отметил Рахой. «У нас есть отрасль, которая не ограничивается только собственными рамками и которая способствует усовершенствованию нашей экономики. Против нее выступают радикалы и экстремисты, умеющие только говорить о границах в мире, где их уже нет и с каждым разом будет все меньше. Мы – самая гостеприимная в мире страна, и мы такой останемся, как бы это ни было неприятно некоторым», - заключил премьер.

          Темы: Политика  Рахой Мариано

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