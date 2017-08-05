Рахой: уровень занятости в Испании может достигнуть 20 млн человек уже в 2019 году

Председатель правительства Мариано Рахой считает, что цель по увеличению численности работающих испанцев до 20 миллионов, поставленная в программе Народной партии, может быть достигнута в 2019 году, на год раньше заявленного срока. Однако, как отметил Рахой, это будет возможно в том случае, если существующая тенденция роста занятости сохранится. Он подчеркнул, что вопрос занятости является приоритетным для правительства.

При этом несколькими днями ранее, подводя итоги по показателям труда в июле на своей странице в Твиттере, Рахой заявил, что этот уровень будет достигнут к 2020 году.

В июле число безработных в стране сократилось на 644 тысячи человек. Также данные за этот месяц говорят о том, в Институте социального обеспечения зарегистрированы 18 миллионов 489 тысяч человек. Это самый высокий показатель с декабря 2008 года.

Председатель правительства также отметил рост количества бессрочных контрактов на 10%. В то же время они составляют лишь 7,8% от общего количества.