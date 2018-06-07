Министром экономики Испании станет директор Еврокомиссии по бюджету

Глава Генерального директората по бюджету Еврокомиссии Надя Кальвиньо войдёт в новое правительство Испании в качестве министра экономики.

Кальвиньо ранее работала в испанском министерстве экономики, причём как при консерваторах, так и при социалистах, после чего в 2006 году перешла на работу в европейские структуры.

Решение положительно встретили в Еврокомиссии, отметив, что оно благоприятно скажется как на Испании, так и на ЕС.

Новый глава испанского правительства Педро Санчес пообещал, что «главным приоритетом» официального Мадрида станет сокращение дефицита бюджета.

Социалисты пока не сделали официального заявления по поводу состава нового кабинета, однако некоторые источники в партии сообщают, что пост министра иностранных дел может занять бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель., а пост министра государственного управления - член Совета Европы Меричель Батет.