Иглесиас и Монтеро получили вотум доверия от однопартийцев

Пара получила поддержку 68,4% из 190 тысяч проголосовавших членов партии. В то же время, почти треть их соратников высказалась против того, чтобы Иглесиас и Монтеро продолжали занимать свои должности.

Всего в голосовании, которое было организовано на прошлой неделе в онлайн-формате, могли принять участие около полумиллиона членов партии.

С предложением провести голосование выступили сами виновники скандала, после того как их обвинили в лицемерии из-за покупки особняка стоимостью более 600 тысяч евро. Ранее Иглесиас неоднократно выступал с критикой в адрес политиков, которые «живут в виллах» и подчёркивал, что сам живёт в скромной квартире в рабочем районе Мадрида.