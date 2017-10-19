62% испанцев положительно относятся к членству Испании в Евросоюзе

18 октября Европейский Парламент представил последние данные социологических опросов Eurobarometer. Исследования показали, что 62% испанцев рассматривают членство Испании в Европейском Союзе как положительное явление, а 70% уверены, что это выгодно для страны.

Эти показатели выше, чем в среднеевропейские: 57% опрошенных жителей ЕС видят плюсы для своей страны от участия в объединении, а 64% считают, что это приносит пользу.

35% испанцев (на 6% больше, чем во время предыдущего опроса), считают, что их голос важен в Евросоюзе, при этом, в среднем по ЕС этот показатель составляет 47%.

В Европарламенте оценивают полученные результаты как положительные. Как отметил заместитель председателя Европарламента Рамон Луис Валькарсель, им предшествовал один из сложнейших этапов существования ЕС, включавший в себя экономический, миграционный и политический кризис.

Отношение к самому Европарламенту также улучшилось: 33% европейских респондентов положительно оценивают его работу, что на 8 пунктов больше прежних показателей. В Испании Евпропарламентом довольны 27% жителей.

Среди вопросов, которые сильнее всего тревожат испанцев, лидирует безработица (70%), терроризм (62%), бедность и социальная незащищённость (59%). В меньшей степени испанцы озадачены проблемами неконтролируемой иммиграции (25%), климатическими изменениями (23%), вооружёнными конфликтами (19%), политическим экстремизмом (19%) и религиозным радикализмом (17%). Организованная преступность, кибератаки, социальный демпинг, незащищённость персональных данных и инфекционные заболевания вызывают беспокойство менее 10% жителей Испании.