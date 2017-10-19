Мадрид угрожает Каталонии лишением автономии

Испанское правительство намерено лишить Каталонию права на самоуправление путём применения статьи 155 Конституции, если Карлес Пучдемон не откажется от провозглашения независимости.

Такое заявление сделала вице-премьер Испании Сорайя Саенс в среду, 18 октября, накануне истечения срока, предоставленного каталонскому правительству для окончательного ответа по поводу провозглашения независимости.

Статья 155 ранее никогда не применялась в Испании. Она позволяет Мадриду ввести прямое управление на территории автономной области. Это может привести к обострению самого серьёзного за последние десятилетия политического кризиса в Испании, пишет портал The Local. Для введения в действие 155 статьи испанскому руководству понадобится также одобрение Сената. Этот шаг даст Мадриду возможность приостановить полномочия местного правительства и объявить новые выборы в Каталонии.

Глава испанского правительства Мариано Рахой, который установил для каталонцев срок до четверга, со своей стороны призвал Пучдемона действовать с точки зрения здравого смысла.