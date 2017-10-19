Более 80% членов Сената поддерживают применение 155 статьи Конституции

В четверг, 19 октября, президент Каталонии Карлес Пучдемон вновь призвал испанское правительство к диалогу для урегулирования каталонского кризиса, уклонившись от прямого ответа о провозглашении независимости. В своём официальном ответе на запрос Мадрида, Пучдемон заявил, что если испанское правительство не прекратит препятствовать диалогу и продолжит репрессии, парламент Каталонии может, в случае если сочтёт это целесообразным, провести формальное голосование по вопросу провозглашения независимости, которое не состоялось 10 октября.

В Мадриде сочли, что таким образом каталонский лидер не дал ответа на поставленные требования, в связи с чем испанские власти объявили о продолжении процедуры введения в действие статьи 155 Конституции Испании. В субботу этот вопрос будет обсуждаться на чрезвычайном заседании Совета Министров, а принятые в ходе этого заседания решения будут направлены на рассмотрение председателя Сената. Следующий этап предполагает направление в каталонское правительство запроса на предмет возражений, а после этого Генеральная комиссия по автономным сообществам примет решение о применяемых мерах, которое будет вынесено на голосование парламента, в котором абсолютное большинство принадлежит Народной партии.

По информации 20 minutos, по меньшей мере, 217 сенаторов (81%) намерены отдать свой голос в пользу применения статьи 155 Конституции. Среди них представители Народной партии, Испанской социалистической народной партии, партии «Ciudadanos», «Foro Asturias», Социалистического объединения «Gomera» и Союза народа Наварры.