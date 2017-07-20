Жители городка Батеа хотят выйти из состава Каталонии

Жители каталонского городка Батеа изучают юридические возможности выхода из состава своего региона и присоединения к Арагону, пишет газета 20 Minutos. Соответствующий запрос был подан мэром города Хоакимом Паладельей в представительство правительства Испании в Каталонии. Горожане, численность которых не превышает двух тысяч, хотят, чтобы его глава Жорди Серра проинформировал их о существующих правовых формулах и системах, которые позволят принять решение о переходе в другую автономию.

В настоящее время Паладелья ждет, пока правительство назначит ему дату встречи. Причины подобных желаний градоначальник объясняет "давней историй дискриминации и столкновений с правительством Каталонии". По его словам, жители Батеа "чувствуют себя каталонцами и не хотят уходить", однако их практически выгоняют.

Глава городской администрации рассказал, что разногласия начались в 1991 году, когда его партийное объединение UPTA-PM пришло к власти в Батеа и, благодаря своим связям с Социалистической партией Каталонии, свергло объединение Convergencia, отличающееся своими националистическими настроениями. Терпение местных жителей иссякло в 2010 году, когда власти подписали соглашение с коалиционным правительством о возведении дома престарелых на 60 мест. На сегодняшний день в городе насчитывается только 30. "Они настаивают на том, что у нас нет листа ожидания, хотя я знаю, что это неправда и город на пределе: из 1 500 мест, которые будут распределены в этом году, ни одно не придется на долю Батеа", - говорит Паладелья. "Люди очень рассержены, никто ничего не понимает, и их раздражает манера ведения дел региональных властей. Эти люди много говорят об уважении решений парламента, однако это касается только тех из них, что интересны им", - заявляет мэр.

Паладелья подчеркнул, что отношения города с Барселоной всегда были сложными. "Сейчас они хотят любым способом навязать нам ветряные электростанции без каких-либо гарантий, против чего мы даже не можем возразить. Вполне естественно, что мы сыты по горло", - заключил глава местной администрации.