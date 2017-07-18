В Испании ищут подростка, ударившего ногой кролика вместо мяча

Испанская полиция занялась поисками героя видеоролика, возмутившего интернет-общественность. На ролике молодой человек с криком "Криштиану Роналду" разбегается и изо всех сил бьет ногой живого кролика, сидящего на проселочной дороге. Животное улетает на несколько десятков метров в кусты.

Чтобы задержать живодера, необходимо сперва установить его личность. Предположительно, видео снято в провинции Малага. Лингвисты утверждают, что на это указывает акцент подростка.

Поклоннику Роналду грозит до 4 месяцев лишения свободы, но лишь в том случае, если удастся доказать, что кролик от полученного удара умер. А это практически невозможно.