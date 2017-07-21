В Каталонии прошла эксгумация останков Сальвадора Дали

В Фигерасе в четверг вечером прошла эксгумация останков Сальвадора Дали. С момента смерти художника прошло 28 лет и, как отметили эксперты, его тело "хорошо сохранилось".

Как сообщалось ранее, испанский суд постановил эксгумировать останки Дали для проведения генетической экспертизы. Поводом для этого стал иск от жительницы Жироны Пилар Абель, называющей себя дочерью художника.

Чтобы достать гроб с телом, пришлось поднимать плиту весом в полторы тонны. В этом время у входа в здание дежурили полицейские и десятки журналистов. Специалисты взяли необходимые материалы (образцы ДНК костей и зубов), сложили в специальные емкости и уехали. Местные власти заявили, что "все прошло по плану".

Дали похоронен в своем театре-музее в каталонском Фигерасе, где он и скончался в январе 1989 года в результате остановки сердца. Творчество художника и вся его жизнь были крайне эксцентричны и экстравагантны.

Пилар Абель якобы обладает даром ясновидения. По словам Абель, роман ее матери с Дали завязался в тот момент, когда девушка работала няней в семье, проводившей лето в Кадакесе, где много лет жил и работал художник.