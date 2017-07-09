Жители Барселоны обеспокоены возможным превращением легендарного магазина El Indio в ресторан

На месте закрывшегося почти три года назад магазина нижнего белья и домашнего текстиля El Indio, расположенного в районе Раваль в Барселоне, появится ресторан. Как сообщает La Vanguardia, местных жителей не слишком радует эта перспектива.

Помещение магазина, открывшегося в 1870 году, включено в особый план городской мэрии по сохранению знаковых коммерческих пространств. По словам соседей, прежние владельцы не слишком следили за ним и продали часть старинной мебели, а новые хозяева хотят открыть ресторан и уже начали процесс получения как соответствующей лицензии, так и разрешения на проведение масштабных работ. Вступивший в силу в октябре запрет на выдачу лицензий в районе Сьютат-Велья не коснется этой точки, так как на тот момент у владельцев El Indio уже был необходимый сертификат на ее эксплуатацию.

Местные жители опасаются, что появление ресторана приведет к скоплениям народа и шуму. Помимо этого, их беспокоит тот факт, что вестибюль в здании общий.