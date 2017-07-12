Авиакомпания Iberia требовала от потенциальных сотрудниц сделать тест на беременность

Как сообщают информационные агентства Испании, оно было озвучено агентством временной занятости, с которой у перевозчика заключен контракт на подбор персонала. Совет Балеарских островов по трудовым вопросам признал подобную практику крайне серьезным нарушением, связанным с дискриминацией по половому признаку. Представители фирмы объяснили свои действия тем, что тест является частью стандартной проверки состояния здоровья. По их словам, его единственное предназначение – исключить любые риски для беременных женщин.

Сотрудники Трудовой инспекции, в свою очередь, заверили, что эта схема использовалась по всей Испании, и расценили ее как нарушение права на равенство. Предоставленные компанией объяснения приняты не были, так как данный критерий действует исключительно для женщин и расценивается как предлог для отказа от их найма. Помимо этого, женщины должны уведомлять о беременности после приема на работу, но не до официального трудоустройства.