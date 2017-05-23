Жители Андалусии оказались самыми злостными нарушителями скоростного режима в Испании, сообщает The Olive Press со ссылкой на данные организации «Объединенные европейские автомобилисты» (AEA). За последний год в регионе было выписано 459 836 штрафа за превышение скорости, что более чем в два раза превышает показатели Кастилии и Леона, которая заняла второе место (230 171). Жители Кастилии – Ла-Манчи были оштрафованы за быструю езду 196 400 раз. Самыми ответственными оказались водители Астурии и Риохи, которым было выписано 920 и 1 624 штрафа соответственно.

9 из 25 контролируемых камерами точек, где чаще всего фиксируются превышения скорости, рсположены в Андалусии. В их числе – трассы А-4 в Кордове (километр 417,5), где было выписано 80 582 штрафа, МА-20 в Малаге (километр 10,4, 36 022 штрафа), А-4 в Хаэне (километр 76,3, 31 256 штрафов), А-7 в Малаге (километр 256,7, 28 537 штрафов), а также А-92 в Севилье (километр 29,1), А-7 в Малаге (километр 246), SE-30 (километр 11,9) и А-66 (километр 795,5) в Севилье и N-340 (километр 84,8) в Кадисе.

Пресс-секретарь AEA подверг критике практику использования камер, которые, по его мнению, не помогают в борьбе с превышениями скорости. «В свете множества жалоб в данной сфере мы считаем, что Генеральное управление дорожного движения должно пересмотреть свою политику использования радаров», отметил представитель организации. «Они не помогают бороться со скоростной ездой или предотвращать происшествия и превращают радары в простые инструменты поборов», заключил эксперт.