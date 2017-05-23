Жители Альмерии оказались самыми молодыми в Испании

Средний возраст населения Альмерии оказался самым низким в Испании,. Он составил всего 39,6 года, в то время как на национальном уровне эта цифра достигает 42,9 года.

В целом население Испании считается одним из самых старых в Европе: доля ее жителей в возрасте более 65 лет составила 23%. Число молодежи за последнее десятилетие сократилось на 2 миллиона человек, и на сегодняшний день испанцы в возрасте от 15 до 29 лет составляют только 15,1% от общей численности жителей страны. В Великобритании, для сравнения, эта цифра составляет 19%.

Наряду с этим, с 1998 года в пять раз выросло число испанцев, преодолевших столетний рубеж: в данный момент в стране насчитывается 15 413 человек, чей возраст превышает данную отметку.