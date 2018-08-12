Жена Санчеса возглавит центр помощи африканским странам

Институт предпринимательства (IE) нанял Бегонью Гомес, супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса, на должность руководителя недавно созданного Центра Африки.
Africa Center начнёт работать с сентября и будет заниматься вопросами инноваций, лидерства, предпринимательства и социальными проектами на африканском континенте.
43-летняя жена Санчеса уже много лет трудится в сфере привлечения финансирования для неправительственных организаций. С 2000 года она работала в компании Task Force, которая впоследствии была поглощена группой Inmark Europa, но в июне текущего года ушла в отпуск во избежание спекуляций из-за нового высокого поста мужа.
Гомес получила образование в сфере маркетинга, а также имеет степень магистра бизнес-администрирования.
Супруга главы испанского правительства обладает 20-летним опытом работы в сфере консалтинга и преподавания. В консалтинговом подразделении Inmark она занимала руководящую должность, и к тому же с 2015 года является одним из руководителей магистерской программы по фандрайзингу для некоммерческих организаций в Центре управленческих исследований при Мадридском университете Комплутенсе.Темы: Общество Педро Санчес