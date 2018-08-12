Взят под стражу джихадист, подозреваемый в подготовке теракта в Испании

Каталонец марокканского происхождения подозревается в связях с "потенциальными террористами" и причастности к подготовке теракта в Испании.

21-летний Анис Рабет Рифи занимался привлечением и вербовкой новых членов террористической организации ДАИШ в Испании и Марокко.

Агенты Национальной полиции задержали молодого человека 7 августа в Витории. Суд постановил поместить его под стражу.

Задержанный постоянно проживал в Альхесирасе (Кадис), откуда нередко наведывался в Марокко. Там он познакомился с местным жителем, который позже был задержан марокканскими властями по подозрению в терроризме и подготовке атак в Испании. Предположительно завербовал его именно Рабет.

По информации El Mundo, молодой человек также определил место нанесения атаки, пообещав взять на себя логистическую и экономическую часть: профинансировать подготовку к теракту, обеспечить транспортом и холодным оружием.

В целях финансирования террористической деятельности Рабет занимался незаконной торговлей мобильными телефонами и сим-картами, а также подделкой документов, мошенничеством и наркоторговлей.