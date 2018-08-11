Еврокомиссия выделила Испании 4,2 млн на борьбу с терроризмом и оргпреступностью

Европейская комиссия направит в Испанию дополнительные 4,2 млн евро на меры по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Как сообщили в Еврокомиссии, дополнительное финансирование выделено из Внутреннего фонда безопасности. Отмечается, что эти средства предназначены для покупки оборудования и технологий для обеспечения безопасности в общественных местах и борьбы с преступностью в Сети. В частности будут закуплены системы считывания номерных знаков автомобилей и другие информационные системы.

В Еврокомиссии заявили, что помощь поступит в распоряжение испанских властей в кратчайшие сроки сразу после завершения необходимых формальностей.

Общая сумма дополнительной финансовой помощи в области миграции и безопасности, которая была выделена Испании с прошлого июля, достигает 32,6 млн евро. Кроме этого, в долгосрочной перспективе стране полагается 691,7 млн евро из Фонда убежища, иммиграции и интеграции и Фонда внутренней безопасности.