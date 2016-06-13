Зарплата испанского епископа – 1250 евро в месяц

Епископская конференция Испании (CEE) потратила 2,1 миллиона евро на выплаты приблизительно 100 епископам страны, которые получают 1 250 евро в месяц на личные нужды. Как сообщают информационные агентства Испании, эту сумму они могут тратить как на свои потребности, так и на пожертвования. Ожидается, что многие служители церкви не будут подавать декларацию подоходного налога, так как получаемая ими сумма не доходит до минимальной отметки, после которой ее подача становится обязательной.

Зарплата священников, в свою очередь, была заморожена несколько лет назад и на сегодняшний день составляет около 800 евро. Эта цифра может варьироваться в зависимости от епархии. Помимо этого, священнослужителям предоставляется дом, поэтому, несмотря на минимальный размер заработной платы и аскезу, в бедности они не живут.

В 2014 году испанская церковь получила 250 миллионов евро от прихожан, отказавшихся в ее пользу от налогового возврата. Подобное решение приняли более 7,2 миллиона налогоплательщиков, или 34,76% от их общего числа. 80% этой суммы было распределено между 70 испанскими епархиями. Больше всех получили церкви Мадрида (14,8 миллиона евро) и Валенсии (8,7 миллиона), а меньше всех – Военный орденариат (129 000 евро) и епархия Менорки (853 000 евро). В любом случае, основным источником финансирования епархий (37%) стали пожертвования верующих.

Из оставшихся 20% средств, полученных от налоговых деклараций, 6,5% (16 миллионов) было направлено на отчисления в службу социального страхования, 2,5% (6 миллионов) – на финансирование католических благотворительных организаций "Каритас", 2,4% (5,9 миллиона) – на обеспечение учебных центров, 1,9% (4,6 миллиона) – на кампании по финансированию церкви, 1,9% - на восстановление и строительство церквей, 1,1% - на обеспечение работы CEE и 0,9% - на выплаты епископам. 1,8% средств церковь направила на пастырскую деятельность за рубежом.

В период с 2012 по 2014 год основной статьей расходов церкви были пасторская деятельность и социальная помощь. На них было потрачено более 52,6 миллиона евро.

В церквях Испании в вышеозначенный период было проведено 240 282 крещения, 244 252 первых причастия и 52 495 свадеб. Они увеличили ВВП страны на 4,9 миллиона евро и позволили создать 62 382 рабочих места.

Еще одной значимой составляющей деятельности церкви является образование. На территории Испании работает 2 600 католических центров, в которых работают 123 835 человек и учатся 1,4 миллиона студентов. Кроме того, церковь владеет 15 университетами, где получает образование 85 381 студент.