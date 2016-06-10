Прокурор настаивает на тюремном заключении для мужа инфанты Кристины

Антикоррупционный прокурор Педро Оррач по-прежнему требует тюремного заключения на 19,5 лет для зятя бывшего короля Испании Иньяки Урдангарина и 16,5 лет для его экс-партнера Диего Торреса в рамках дела Nóos. Впрочем требуемый срок заключения был сокращен для всех членов преступной сети на Балеарских островах и для бывшего бухгалтера института Nóos Марко Антонио Техейро.

Так, бывшему главе регионального правительства Жауме Матасу грозят пять лет тюрьмы (ранее этот срок составлял 11 лет) за нецелевое расходование средств и мошенничество. Прокурор отметил, что Матас активно сотрудничал со следствием и предоставил важные сведения. Кроме того, в минувший четверг он передал правосудию 865 000 евро, полученные от продажи своего особняка в Пальме-де-Майорка. Эта сумма будет направлена на компенсацию причиненного Матасом ущерба.

Что касается остальных участников сговора, то для них тюремное заключение было заменено штрафами. В отношении каждого из них также будут применены отдельные санкции. Так, бывшему директору фонда Fundación Illesport Гонсало Берналю предстоит заплатить 8 640 евро, экс-секретарю Балеарского туристического бюро Мигелю Анхелю Бонету и его бывшему директору Хуану Карлосу Алие – по 3 510 евро, а спортсмену и политику Хосе Луису Бальестеру – 10 800 евро.

В отношении Марко Антонио Техейро были сняты обвинения в отмывании средств, а требуемый изначально срок заключения на два года был заменен штрафом. В течение 51 месяца ему предстоит выплачивать по 6 евро ежедневно. Для Мерседес Коэн, бывшей участницы испанской сборной по хоккею на траве, прокурор требует заключения сроком на 5 лет и 3 месяца, который также был сокращен. Для обвиняемых из Валенсии предполагаемое наказание осталось неизменным.

С другой стороны, организация Manos Limpias по-прежнему требует тюремного заключения на срок в 8 лет для инфанты Кристины. Представители объединения считают, что причин для его сокращения нет, так как сестра короля Фелипе VI не сотрудничала со следствием и в ходе дачи показаний отказалась отвечать на вопросы, которые поступали не от ее собственного адвоката. Кроме того, по словам адвоката Manos Limpias Вирхинии Лопес Негрете, ситуация осложняется тем, что инфанта использовала фирму Aizoon для сокрытия личностей реальных налогоплательщиков.