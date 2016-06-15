В Риохе для полицейских организовали курсы защиты животных

В план подготовки полиции региона Риоха впервые в Испании были включены курсы по защите животных. В рамках новой программы стражей порядка также научат оперативно реагировать в сложных ситуациях, связанных с домашними животными.

На сегодняшний день юристы, психологи, кинологи и эксперты в сфере безопасности обучили более 20 офицеров. Спрос со стороны полицейских оказался больше числа доступных мест, что демонстрирует растущий интерес агентов к вопросам защиты животных.

В рамках курса кинолог Начо Сьерра научил полицейских правильно интерпретировать возможную агрессию со стороны собак. По его словам, в подобных случаях из-за страха зачастую применяется сила, однако проблему можно решить и без нее. "Животное может проявлять агрессию вследствие охотничьего инстинкта или наблюдения за движущимися предметами, например, мячами или велосипедами, а также ложного доминирования, вызванного неправильной иерархией. Кроме того, подобным образом собака может компенсировать нерешительность в новых для нее обстоятельствах, выдавая агрессивную реакцию", - отметил Сьерра.

В случаях, когда речь идет о плохом обращении с животными или их оставлении, полицейские могут столкнуться с ранеными кошками и собаками. Ветеринар Анхель Лалинде дал им ряд советов касательно правильной транспортировки питомцев в медицинский центр. "Необходимо проверить пульс животного на бедренной артерии. Для того, чтобы собака не кусалась, ее пасть можно связать с помощью шнурков от ботинок", - поделился Лалинде. Что касается раненых кошек, то их ветеринар посоветовал брать за загривок. "Это не причиняет им боли – напротив, подобный захват помогает животному расслабиться", - отметил эксперт.

В свою очередь активист в сфере защиты животных и офицер местной полиции Эдуардо Хуста рассказал коллегам о недоработках в системе идентификации собак и контроля за ними со стороны государственной администрации, которые делают животных уязвимыми перед лицом возможного плохого обращения со стороны владельцев. "Мы должны идентифицировать трупы домашних животных, найденных в общественных местах и на частных территориях, чтобы установить личность владельца и возможные причины смерти питомца", - подчеркнул Хуста. Так, в соответствии со статьей 408 Уголовного кодекса, в противном случае бездействие полицейского в вопросах расследования дел о плохом обращении с животными или их оставлении классифицируются как преступление.

Заместитель генерального прокурора Риохи Сантьяго Эрраис Эспанья также призвал к более активной борьбе с данной проблемой. "Общественность стала более восприимчивой к вопросам плохого обращения с питомцами, и число обвинительных приговоров по делам подобного рода растет”, - подчеркнул Эрраис.