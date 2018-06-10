За что в Мадриде штрафуют заведения с террасами

Число нарушений немного сократилось по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано 9250 случаев.

В муниципальной полиции отмечают, что более 40% заявлений, которые поступают в отношении баров и ресторанов, связаны с серьёзными нарушениями, за которые предполагаются штрафы до 1500 евро. Самые распространённые случаи таких нарушений - отсутствие обязательной страховки (1982), установка дополнительных предметов мебели (1338), несоблюдение установленного графика работы (301), самовольное увеличение площади террасы (230) и складирование мебели на улице (98). Ещё 1346 штрафов были выписаны за отсутствие на террасе информации о лицензии, планов и других обязательных сведений. Эти несоответствия могут обойтись владельцу заведения в 750 евро. Одно из самых крупных нарушений - отсутствие разрешения на установку террасы. В прошлом году было зафиксировано 652 таких случаев, а штраф за них может достигать 3 тысяч евро.

В полиции поясняют, что проводятся обязательные регулярные инспекции, а дополнительные проверки следуют после получения заявлений от граждан. При этом полиция составляет протокол о нарушениях, а решение о наложении штрафа выносит районный совет.

Больше всего заявлений в полицию, более 2 тысяч поступило в центральном районе Мадрида, более тысячи - в Саламанке. Также значительная доля нарушений приходится на районы Сан-Блас, Чамбери и Чамартин. Реже всего жалуются на заведения в Вильяверде и Викальваро.

Муниципальные власти также готовят новые правила эксплуатации террас, которые могут вступить в силу в начале 2019 года. Планируется установить новые ограничения для занимаемой террасами площади, а также внести изменения эстетического характера.