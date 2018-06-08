Полиция Майорки предупредила водителей-миллиметровщиков

Полиция Майорки опубликовала на своей странице в Twitter предупреждение для водителей, которые паркуются слишком близко к другим автомобилям.

Публикация сопровождается видео, на котором на наглядном примере показан случай, когда водитель лишил других автомобилистов доступа к машинам.

Агенты порекомендовали не пытаться втиснуть авто в узкое пространство, и поискать другое место для парковки, чтобы избежать царапин, не блокировать других водителей, а также чтобы «не приходилось вылезать через багажник».

Полиция острова напомнила, что за неправильную парковку может быть выписан штраф, размер которого может достигать 200 евро.